Спасал друга: мужчина бросался с ножом на полицейских

Фото: Пресс-служба патрульной полиции

В Днипре пьяный мужчина примотал скотчем нож к руке и пошел освобождать друга из полицейского участка.

"Нарушитель бегал с кухонным ножом 19 июня около 22:00 на перекрестке улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Слобожанского. Вел себя агрессивно, угрожал полицейским. В результате его задержали, забрали нож и надели наручники", - сообщает пресс-служба патрульной полиции области .

Мужчина так хотел помочь своему товарищу, которого правоохранители задержали ранее из хулиганство. Он бегал навеселе по улице с ножом и приставал к прохожим.

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На обоих составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве и пребывание в пьяном виде в общественном месте.

В Каменском Днепропетровской области злоумышленник с молотком и ножом напал на полицейских 11 апреля. В результате пострадали 4 работника полиции. С места происшествия изъят нож и молоток.