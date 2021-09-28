Солдата раздавила военная техника

В Сумской области во время загрузки военной техники погиб старший солдат 25-летний Вячеслав Квокша. Фото: facebook.com/Кролевецкий городской совет

В Сумской области 27 сентября во время загрузки военной техники погиб старший солдат 25-летний Вячеслав Квокша.

Он оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает Кролевецкий городской совет.

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"Старший солдат Вячеслав Квокша погиб во время загрузки военной техники 10-й реактивной артиллерийской батареи четвертого реактивного артиллерийского дивизиона (В/Ч А1476). Он оказался между двумя транспортными средствами и получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Вячеслав Квокша проживал вместе с родителями в селе Буйвалово. В 2017 году призван сначала на срочную военную службу, а затем служил по контракту.

На полигоне бронетранспортер сбил военного ВСУ - 40-летнего Анатолия Мельника. Погибший родом из Сум. У него осталась жена, тоже военная - служили в одной бригаде.