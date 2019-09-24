Солдат погиб страшной смертью

Фото: Государственное бюро расследований

На территории одной из воинских частей Хмельницкого в результате ДТП погиб военнослужащий.

Старший солдат-контрактник за рулем грузового автомобиля Урал 4320 не справился с управлением. Съехал с дороги и врезался в бетонную электроопору, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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В кузове грузовика находился военнослужащий. От полученных травм мужчина погиб. Начато уголовное производство. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 2 до 5 лет.

В Польше в больнице скончался украинский военный Николай Гладий. О смерти военнослужащего сообщили в украинском консульстве в Польше. Информации о том, по какой причине воин находился в больнице, нет. Николай Гладий в составе 53-й ОМБр выполнял боевые задачи в АТО и во время операции ООС, пишет пресс-служба 53-й ОМБр.