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понедельник, 19 августа 2019 07:46

Смертельный пожар в "Токио Стар": есть новые задержания

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Смертельный пожар в &quot;Токио Стар&quot;: есть новые задержания
Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" возник в ночь на 17 августа. Погибли 9 человек. Фото Главком

По делу о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар" правоохранители проверили гостиницу "Звезда", которая также принадлежит Вадиму Черному.

Задержали еще 3 человека - это управляющая "Звезды" и 2 техников, пишет "Думская".

"В следственных действиях участвует СБУ. В "Токио" изъяли документы, деньги из сейфа на ресепшене, обыскали номера. Также обыскали апартаменты, которые принадлежат Вадиму. В "Звезде" также прошел обыск. Задержали управляющую "Звездой" Валентину Ивановну и двух техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом", - рассказал один из сотрудников отеля.

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Работники говорят, что пожар начался внизу, в помещении прачечной. За считанные минуты огонь распространился до верхнего этажа. Из возможных причин называют замыкание. Также некачественный ремонт. Поскольку за несколько дней до пожара в районе прачечной работали с проводкой. И непреднамеренный поджог. В в отеле есть маленькие комнаты без окон. Курить запрещено, но были нарушения этого запрета.

Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" возник в ночь на 17 августа. Погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

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19
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