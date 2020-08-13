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четверг, 13 августа 2020 11:57

Смертельное столкновение автобусов на трассе: один из них следовал из Словакии
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На трассе Киев - Одесса в Благовещенском районе Кировоградской области столкнулись 2 пассажирских автобуса. Два человека погибли, 12 травмированы
Фото: kr.dsns.gov.ua
На трассе Киев - Одесса в Благовещенском районе Кировоградской области столкнулись 2 пассажирских автобуса. Два человека погибли, 12 травмированы
На трассе Киев - Одесса в Благовещенском районе Кировоградской области столкнулись 2 пассажирских автобуса. Два человека погибли, 12 травмированы
На трассе Киев - Одесса в Благовещенском районе Кировоградской области столкнулись 2 пассажирских автобуса. Два человека погибли, 12 травмированы

На трассе Киев-Одесса возле села Большие Трояны Благовещенского района Кировоградской области произошло столкновение между пассажирскими автобусами Setra (рейс Киев-Одесса) и Temsa Safari (рейс Кошице (Словацкая Республика) - Одесса).

Всего в автобусах находились 72 пассажира. Оба направлялись в Одессу, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"С помощью специального инструмента деблокировали пострадавших женщину и мужчину из автобуса и передали медицинским работникам. В результате ДТП погибли 2 человека, травмированы 10 человек, 9 из которых госпитализировали в Благовещенскую ЦРБ Кировоградской области и 1 человек - в Любашевскую ЦРБ Одесской области", - сказано в сообщении.

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Между тем в полиции сообщают о 12 пострадавших.

"По предварительным данным, водитель одного из автобусов не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с транспортным средством, которое двигался впереди. Одного из водителей задержали", - рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

На месте происшествия работают следователи. Открыли уголовное производство.

Авария произошла около 3:00 13 августа в Благовещенском районе Кировоградской области. Сообщалось, что у одного из автобусов вышел из строя двигатель и он пытался заехать на обочину. А другой автобус, который двигался позади в том же направлении, с ним столкнулся.

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Дата
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