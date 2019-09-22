Смертельное ДТП в Одесской области: задержали водителя грузовика

Правоохранители задержали виновника смертельного ДТП в Одесской области. Фото: News

Правоохранители задержали водителя грузовика, который является вероятным виновником смертельного ДТП в Одесской области.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Одесской области в воскресенье, 22 сентября.

Как отмечается, событие квалифицировано по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

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Авария произошла 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское в Овидиопольском районе Одесской области. Грузовик столкнулся с переполненной людьми маршруткой. В результате ДТП погибли девять человек, еще четверо - травмированы.