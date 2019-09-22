Смертельное ДТП в Одесской области: задержали водителя грузовика

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 3834
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 7110
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1935
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 396
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2907
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3339
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1395
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1260
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3240
Фото
Все фото
3
3
4
4
10
На трассе произошла смертельная авария с пожаром. Среди погибших - ребенок
На трассе произошла смертельная авария с пожаром. Среди погибших - ребенок
Стрелял, поджег дом и авто: мужчина напал на священника
Стрелял, поджег дом и авто: мужчина напал на священника
Пьяный водитель влетел в стену и стрелял в полицейского
Пьяный водитель влетел в стену и стрелял в полицейского
Пьяный водитель покалечил дочерей и жену
Пьяный водитель покалечил дочерей и жену
Горел военный госпиталь
Горел военный госпиталь
Видео
Все видео
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
Водитель протаранила толпу протестующих
Водитель протаранила толпу протестующих
Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление
Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
Аваков хочет взять на поруки "минера" моста Метро
Аваков хочет взять на поруки "минера" моста Метро
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 135
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5148
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5247
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31347
Колонка
22 сентября 2019
Просмотров: 27
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
воскресенье, 22 сентября 2019 16:04

Смертельное ДТП в Одесской области: задержали водителя грузовика

  Комментировать
Смертельное ДТП в Одесской области: задержали водителя грузовика
Правоохранители задержали виновника смертельного ДТП в Одесской области. Фото: News

Правоохранители задержали водителя грузовика, который является вероятным виновником смертельного ДТП в Одесской области.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Одесской области в воскресенье, 22 сентября.

Как отмечается, событие квалифицировано по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легковушка влетела в маршрутку: произошла серьезная авария

Авария произошла 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское в Овидиопольском районе Одесской области. Грузовик столкнулся с переполненной людьми маршруткой. В результате ДТП погибли девять человек, еще четверо - травмированы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смертельное ДТП в Одесской области: задержали водителя грузовика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

За принудительный труд рабов американцев будут судить

Самое читаемое
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 98987
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 31302
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 21933
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 19233
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 4 Просмотров: 18972
Происшествия
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 3087
Токсичный дым накрывает дома: в Крыму масштабный пожар
Токсичный дым накрывает дома: в Крыму масштабный пожар Просмотров: 477
Мужчина упал с моста под проезжающие автомобили
Мужчина упал с моста под проезжающие автомобили Просмотров: 423
Легковушка влетела в маршрутку: произошла серьезная авария
Легковушка влетела в маршрутку: произошла серьезная авария Просмотров: 450
Крупнейшее землетрясение за 30 лет: есть пострадавшие
Крупнейшее землетрясение за 30 лет: есть пострадавшие Просмотров: 1179
Больше всего комментируют
4
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
3
Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помічник президета
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
2
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
Голосов: 531
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua