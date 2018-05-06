Смертельное ДТП в Киеве: легковушка влетела в фуру

В Киеве Volkswagen Passat протаранил грузовик MAN. Водитель пострадал, а его 24-летняя жена погибла.

Водитель фуры, остановился у Больницы скорой помощи в крайнем правом ряду из-за поломки автомобиля. У него была включена аварийка и установлен знак аварийной остановки. В 1:30 он услышал удар, сообщает "Сегодня".

По словам очевидцев, Passat на высокой скорости двигался в сторону станции метро "Черниговская". Пытался опередить автомобиль, ехавший впереди по правой полосе. Но не успел завершить опережение и врезался в прицеп фуры. Правая сторона автомобиля оказалась под ним.

Фото: kiev-ukr.segodnya.uа

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На переднем пассажирском сиденье находилась жена водителя, которая погибла на месте. Чтобы извлечь ее тело, спасателям ДСНС пришлось разрезать Volkswagen.

По словам полицейских, виновник аварии был в нетрезвом состоянии. Не смог объяснить, почему сел пьяным за руль и вспомнить, сколько людей было в машине.

В патрульной полиции Днипро рассказали первые подробности смертельного ДТП, где на ул. Космической грузовик DAF протаранил 13 автомобилей и снес рекламный щит. По словам 62-летнего водителя, он двигался вниз по ул. Космической. В авто отказали тормоза. Мужчина не справился с управлением автомобилем, начал заранее сигналить и привлекать внимание других участников движения. Но на перекрестке он вылетел на парковку АТБ.