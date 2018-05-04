 
Ексклюзивы
1/5
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
"Самое дорогое сокровище у народа - дети" - презентовали книгу о Софии Русовой
Просмотров: 108
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1656
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Третий день город на Полтавщине сидит без сала и мяса
Просмотров: 6228
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
"В России нам безумно завидуют" - как развиваются солнечные электростанции на Полтавщине
1 Просмотров: 2862
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Изменение климата и "цветения" Антарктиды - что обнаружили украинские полярники на Ледовом континенте
Просмотров: 1899
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Судей будем оценивать далее. Даже если Общественный совет не будет работать - глава комиссии
Просмотров: 207
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4140
Судебную систему ждет обновление
Судебную систему ждет обновление
Просмотров: 1134
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Показали фильм про художника УПА Нила Хасевича
Просмотров: 585
Суды в Украине будут работать, как в Англии
Суды в Украине будут работать, как в Англии
1 Просмотров: 2304
Фото
Все фото
3
4
5
3
6
Мужчина с 2-летней дочерью пропал на прогулке
Мужчина с 2-летней дочерью пропал на прогулке
В полиции рассказали первые подробности смертельной аварии в Днепре
В полиции рассказали первые подробности смертельной аварии в Днепре
Депутат выстрелил в активистов на сессии горсовета
Депутат выстрелил в активистов на сессии горсовета
Спасатели сообщили последние новости из Балаклеи
Спасатели сообщили последние новости из Балаклеи
Фура протаранила 12 автомобилей и врезалась в супермаркет
Фура протаранила 12 автомобилей и врезалась в супермаркет
Видео
Все видео
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
В Киеве активисты задержали бразильского боевика Лусварги, который воевал на Донбассе
Медведь разодрал таксиста во время совместного селфі
Медведь разодрал таксиста во время совместного селфі
Брачный аферист обманул не менее 10 киевлянок
Брачный аферист обманул не менее 10 киевлянок
Появилось видео момента масштабного столкновения в Днепре
Появилось видео момента масштабного столкновения в Днепре
"Бросились на меня с молотком и ножом" - студенты подрались из-за громкий секс
"Бросились на меня с молотком и ножом" - студенты подрались из-за громкий секс
Интервью
1/5
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 1656
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
Патриарх Кирилл ответственный за смерти на Донбассе - французский историк
1 Просмотров: 4140
Запад проиграл битву за Сирию
Запад проиграл битву за Сирию
Просмотров: 5940
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Работу над языковым законом нужно запускать наново - голова "Просвіти"
Просмотров: 765
Россия фактически объявила войну США - Басараб
Россия фактически объявила войну США - Басараб
1 Просмотров: 8811
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 мая 2018
Просмотров: 153
Наркомани на городі
От ви кажете: ніколи знову. І штучну квітку маку собі на груди пришпилюєте. А справжню пробували? А вирощену на власному городі? Бо одна моя ...
пятница, 04 мая 2018 16:21

В полиции рассказали первые подробности смертельной аварии в Днепре
4

  Комментировать

По словам водителя, фуры, который протаранил 13 авто, у него отказали тормоза
Фото: apostrophe.ua
По словам водителя, фуры, который протаранил 13 авто, у него отказали тормоза
По словам водителя, фуры, который протаранил 13 авто, у него отказали тормоза
По словам водителя, фуры, который протаранил 13 авто, у него отказали тормоза

В патрульной полиции Днипро рассказали первые подробности смертельного ДТП, где на ул. Космической грузовик DAF протаранил 13 автомобилей и снес рекламный щит.

По словам 62-летнего водителя, он двигался вниз по ул. Космической. В авто отказали тормоза. Мужчина не справился с управлением автомобилем, начал заранее сигналить и привлекать внимание других участников движения. Но на перекрестке он вылетел на парковку АТБ.

Перед массовым ДТП, произошло первое столкновение с авто Renault, водитель которого погиб на месте от полученных травм. После грузовик столкнулся с рекламным щитом и 12 легковыми автомобилями на парковке. Пострадали 6 человек, 1 погибший, 3 госпитализированы, 2 отказались от госпитализации.

Движение по ул. Космической очень опасно, отмечают в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилось видео момента масштабного столкновения в Днепре

"За последнее время там происходит много аварий. Но у грузовиков нет альтернативных маршрутов. Сегодняшняя авария произошла на перекрестке со светофором, поэтому будем устанавливать причины аварии", - заявил начальник отдела по связям с общественностью патрульной полиции Днепропетровской области Павел Карманов.

Работает следственная группа, предназначенная техническая экспертиза грузовика. Водителя, если его вину докажут, могут посадить на 8 лет.

Авария произошла сегодня в 10:00. Чтобы поврежденные авто не загорелись, спасатели поливали их пеной. Погибшего в аварии вынимали из машины с помощью специального инструмента.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В полиции рассказали первые подробности смертельной аварии в Днепре». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
мая

Царская семья дала на выкуп Шевченко 1 тыс. рублей

На месте засохших сакур высадят новые

Самое читаемое
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
Показали шокирующие фото погибшего в Афганистане фотокора France-Presse
41
 Просмотров: 63791
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
Нудист стал свидетелем пикантной фотосессии Деми Роуз
16
 Просмотров: 49970
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
Самой сексуальной женщиной года стала мать четырех детей
16
 Просмотров: 33518
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
Надя Дорофеева похвасталась соблазнительной фигурой в бикини
5
 Просмотров: 30110
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
21
 Просмотров: 23638
Больше всего комментируют
11
"Россия оказалась беспомощной перед ВСУ с американским оружием" - журналист
10
В Сирии разбилась самая крутая российская "Сушка". Пилоты погибли
8
Америка предоставит Украине зенитно-ракетные Stinger - эксперт
4
Россияне начали перехватывать международные суда, следующие в Мариуполь
4
Тимошенко потролила Порошенко в день кондитера
Голосов: 2065
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua