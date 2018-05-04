В полиции рассказали первые подробности смертельной аварии в Днепре

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В патрульной полиции Днипро рассказали первые подробности смертельного ДТП, где на ул. Космической грузовик DAF протаранил 13 автомобилей и снес рекламный щит.

По словам 62-летнего водителя, он двигался вниз по ул. Космической. В авто отказали тормоза. Мужчина не справился с управлением автомобилем, начал заранее сигналить и привлекать внимание других участников движения. Но на перекрестке он вылетел на парковку АТБ.

Перед массовым ДТП, произошло первое столкновение с авто Renault, водитель которого погиб на месте от полученных травм. После грузовик столкнулся с рекламным щитом и 12 легковыми автомобилями на парковке. Пострадали 6 человек, 1 погибший, 3 госпитализированы, 2 отказались от госпитализации.

Движение по ул. Космической очень опасно, отмечают в полиции.

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"За последнее время там происходит много аварий. Но у грузовиков нет альтернативных маршрутов. Сегодняшняя авария произошла на перекрестке со светофором, поэтому будем устанавливать причины аварии", - заявил начальник отдела по связям с общественностью патрульной полиции Днепропетровской области Павел Карманов.

Работает следственная группа, предназначенная техническая экспертиза грузовика. Водителя, если его вину докажут, могут посадить на 8 лет.

Авария произошла сегодня в 10:00. Чтобы поврежденные авто не загорелись, спасатели поливали их пеной. Погибшего в аварии вынимали из машины с помощью специального инструмента.