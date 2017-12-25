Смерть в общежитии: Мужчина подорвал жену

В Запорожье в общежитии прогремел взрыв.

В Запорожье мужчина подорвал гранату в общежитии, где жила его жена. Женщина погибла на месте. Мужчина - умер в скорой.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции региона.

Полиция заметила выбито окно в общежитии, но попасть внутрь сотрудники не могли - дверь в комнату была заблокирована.

В помещении правоохранители нашли тело женщины, погибшей в результате взрыва. Мужчина был еще жив, ему оторвало руку. Он умер в карете скорой помощи.

Выяснилось, что мужчина был ранее судим. В 2012 году он уже стрелял в погибшую. Однако, его отпустили по закону Савченко.

24 декабря он пришел к жене в гости. Между ними вспыхнула ссора. В финале - мужчина подорвал гранату.

Сейчас на месте происшествия работают представители правоохранительных органов и спасатели.

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За 10 месяцев 2017 правоохранители зафиксировали 139 случаев использования взрывных устройств в мирных городах Украины. Как сообщал глава Нацполиции Сергей Князев, зафиксированны 36 фактов умышленных убийств с использованием взрывных устройств.