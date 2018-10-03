Смерть ребенка: 7-летний мальчик отравился грибами

В Днепре грибами отравился 7-летний мальчик. Ребенок умер.
Мальчик съел бледную поганку три дня назад, когда гулял вместе с друзьями на улице. Позже ребенку стало плохо, и только через два дня он рассказал родителям, что ел грибы, сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на источник в полиции.
Полиция проводит проверку.
"Если будут выявлены признаки невыполнение родителями обязанностей по уходу за ребенком, что могло привести к смерти ребенка, материалы будут внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в ведомстве.
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Ранее в Министерстве здравоохранения напомнили правила, которые помогут избежать отравления грибами, а также рассказали, что делать, если есть подозрение на такое отравление. В ведомстве отметили, что из 2 тысяч видов грибов в Украине съедобными считаются максимум 500.
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