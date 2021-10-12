Смерть Полякова: таксист кружил за нардепом по городу

Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер во время поездки в такси в Киеве. Фото: facebook.com/telegram.poliakov.anton

Таксист, в автомобиле которого умер нардеп Антон Поляков, некоторое время преследовал потерпевшего. Он кружил за машиной, в которой Полякова возил товарищ Руслан Джамбулатов.

Показания таксиста под протокол отличаются от тех, которые он делал во время общения с полицейскими на месте, рассказал спикер МВД Артем Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

"Он сказал, что случайно подобрал пассажира. На самом деле не случайно: он некоторое время ехал за машиной с потерпевшим, которая ездила по городу с другим свидетелем", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое

На сегодня подозрений не объявлено никому, добавил Шевченко.

"Не все дают показания. Я не могу раскрывать деталей, но пока подозрений нет. Если следствие сочтет, что пора выходить на какие-либо подозрения, то полиция Киева сообщит об этом быстро. В настоящее время установлены все лица, с которыми Поляков в тот вечер и ночь находился, контактировал, ужинал, садился в одну машину и пересаживался в другую", - сказал он.

Народный депутат от группы "Партия" За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября. Депутат в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того у остановки общественного транспорта в Днепровском районе. После этого его начало тошнить в салоне. Все ценные вещи, документы и деньги были у депутата. Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, по результатам вскрытия. В крови обнаружили алкоголь и метадон. Назначили дополнительные экспертизы.