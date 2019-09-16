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понедельник, 16 сентября 2019 10:39

Смерть и много пострадавших: сообщили детали жуткого ДТП
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ДТП на Винничине: трое погибших, двое в реанимации. ФОТО: Дорожный контроль Винница
ДТП на Винничине: трое погибших, двое в реанимации. ФОТО: Дорожный контроль Винница
ДТП на Винничине: трое погибших, двое в реанимации. ФОТО: Дорожный контроль Винница
ДТП на Винничине: трое погибших, двое в реанимации. ФОТО: Дорожный контроль Винница
ДТП на Винничине: трое погибших, двое в реанимации. ФОТО: Дорожный контроль Винница

15 сентября в селе Мазуровка Тульчинского района Винницкой области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погибло трое людей, а еще двое с травмами разной степени тяжести госпитализированы в местную больницу.

"Около 16.15 автомобиль "ВАЗ 21063" выехал на встречную полосу, что привело к столкновение с Daewoo",- сообщили полицейские журналистам NaПарижі.

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В результате ДТП водитель Daewoo, 33-летняя пассажирка "ВАЗа" и ее 14-летний сын погибли на месте.

Водитель "ВАЗа" и пассажирка Daewoo находятся в реанимации.

В Черновцах водитель Fiat Doblo, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в легковушку ВАЗ-2106. На месте аварии погибли водитель ВАЗа и его жена.

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Дата
16
сентября

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