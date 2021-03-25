Службе безопасности Украины - 29 лет: как создавалась и изменялась и интересные факты

"Всегда будьте на страже украинских национальных интересов! Помните, что любая власть - категория переменная, а Украина - вечная", - так поздравил братьев по оружию из Службы безопасности Украины командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

Создание СБУ

25 марта 1992-го Верховная Рада Украины приняла закон "О службе безопасности Украины". Этот день с 2001 года согласно Указу президента отмечается как День СБУ.

Автор: facebook.com/SecurSerUkraine Службе безопасности Украины - 29 лет

Вопрос о необходимости реформирования прежней союзно-республиканской системы органов государственной безопасности возник после провозглашения независимости Украины. 20 сентября 1991-го Верховная Рада Украины приняла постановление "О создании национальной службы безопасности Украины". Этим же постановлением был ликвидирован Комитет государственной безопасности СССР.

Главными направлениями деятельности новой украинской спецслужбы являются разведка и контрразведка. В структуре СБУ есть Департамент контрразведывательной защиты экономики государства.

Служба безопасности Украины осуществляет большую работу по борьбе с терроризмом и наркобизнесом, нелегальной миграцией. Для успешного проведения таких операций налажены контакты с Интерполом, зарубежными правоохранительными органами.

Автор: facebook.com/SecurSerUkraine Каждый сотрудник Службы в своей зоне ответственности пытается сработать максимально эффективно

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Защищает Украину от врагов - внешних и внутренних

Аннексия Крыма и события на Донбассе стали переломными в работе Службы. Так считает ее нынешний руководитель Иван Баканов.

"Это был рубикон. Поэтому сегодня Служба безопасности, как никогда ранее, имеет четкое понимание тех вызовов, стоящих перед Украиной. И самое важное - знает, как давать им отпор и успешно применяет эти знания на практике. Мы противодействуем гибридной войне и международному терроризму. Заботимся об информационной безопасности и защищаем объекты критической инфраструктуры. Нейтрализуем хакерские атаки и предотвращаем многомиллиардные убытки для бюджета государства. Контрразведка, кибер-специалисты, оперативные подразделения, следствие - каждый сотрудник Службы в своей зоне ответственности пытается сработать максимально эффективно", - говорит Баканов.

Интересные факты

Штаб-квартира СБУ занимает в центре Киева целый квартал между улицами Владимирской, Ирининский, Паторжинского, Малоподвальной. Главное здание Службы безопасности Украины располагается на Владимирской улице, дом 33 - в том же здании, где до обретения независимости размещался КГБ УССР. Это здание было построено в 1913-1914 годов. Как Земская управа на углу 2 улиц - Ирининской и Владимирской, на месте, где была Ирининская церковь ХІ века. В 1934-1938 годах в здании находилось ЦК КП (б) У. После переезда ЦК на Михайловскую площадь здание было передано органам госбезопасности. Здесь располагалась штаб-квартира НКВД УССР. Во время оккупации Киева войсками Третьего Рейха здесь находилось управление немецкой Тайной государственной полиции.

Внутри "квартала СБУ" находятся здания управлений и департаментов, дворики и переулочки, как в маленьком городе. На территории работает кафе и несколько магазинов - продуктово-хозяйственный и овощной. Старые здания чередуются с новыми. Когда-то здесь во дворе была внутренняя тюрьма КГБ/СБУ, после перепланировки и ремонта здесь разместились помещения Департамента хозяйственного обеспечения и спортзал. Во внутренних подвалах главного здания также в советские времена находились камеры для содержания подследственных.

Автор: uk.wikipedia.org Главное здание СБУ

Следственной тюрьмой СБУ республиканского, центрального, подчинения стал изолятор временного содержания в комплексе зданий Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области на Печерске - Аскольдов переул., 3-б.

Въезд и выезд автомобилей на территорию осуществляется через один действующий КПП, но есть еще 3 законсервированных въезда.

Через дорогу от городка, на Малоподвальной, 29 расположены Главное управление "К" и Департамент оперативно-технических мероприятий. По другую сторону, на ул. Ирининской, размещенные отель и столовая с буфетом на два зала на двух этажах. В двухэтажном здании на Владимирской, 35, что примыкает к главному зданию и выходит фасадом на улицу, содержится комендатура Службы охраны при аппарате главы СБУ.

Автор: uk.wikipedia.org Памятный знак у главного здания СБУ

Руководители СБУ

С начала создания на должности председателя СБУ изменились 15 руководителей. Первым - от 6 ноября 1991 года до 12 июля 1994-го был генерал армии Евгений Марчук.

Автор: uk.wikipedia.org Первый глава СБУ генерал армии Евгений Марчук

Дважды в кресле главы удалось побывать Валентину Наливайченко в 2006-м и в 2014 году. Дольше всех на посту задержался генерал армии Василий Грицак - с 18 июня 2015 года по 29 августа 2019-го.

Кадры

Кадры СБУ составляют сотрудники-военнослужащие; работники, заключившие со Службой безопасности Украины трудовой договор; а также военнослужащие срочной службы. Военнослужащие СБУ делятся на офицерский, сержантский и офицерский и солдатский. Военнослужащим присваиваются воинские звания. Осенью 2014 года в штате СБУ было 25 583 сотрудника.

Образование

Подготовку и переподготовку необходимых кадров осуществляет Национальная академия Службы безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности. Отныне экономические преступления будет раскрывать эта организация, а не СБУ и налоговая служба.