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Следствие назвало основные версии теракта в Днепре

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Следствие назвало основные версии теракта в Днепре
В Днепре взорвался автомобиль Nissan Primera. Погибли два человека, которые были в салоне. Фото: dp.npu.gov.ua

Следствие рассматривает две версии о взрыве автомобиля Nissan Primera в Днепре, во время которого погибли инструктор-парамедик Алексей Кавлак и пресс-секретарь управления Службы по чрезвычайным ситуациям области Дарья Гречищева.

Взрыв мог быть связан с профессиональной деятельностью погибших или с неприязненными отношениями с определенным кругом лиц. Об этом на брифинге в сообщил заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко.

Дело расследуют как террористический акт, потому что взрыв произошел в общественном месте вблизи центра города.

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"Погибшие имели активную гражданскую позицию, были волонтерами, инструкторами-парамедиками и вели активную деятельность. Неоднократно были в зоне ООС. Что касается неприязненных отношений - следствие разбирается", - говорит Савенко.

Взрывчатые вещества, которые изъяли в арендованной квартире Кавлака, исследуют эксперты. Что именно изъяли - будет известно позже.

Савенко подтвердил, что сила взрыва составила от одного до двух килограммов тротила. Где был эпицентр - еще исследуют.

Взрыв автомобиля Nissan Primera в Днепре произошел 15 сентября примерно в 09:00 на ул. Богдана Хмельницкого.

Погибли два человека, которые были в салоне. Член Украинского легиона, инструктор по тактической медицине и минной безопасности 44-летний Алексей Кавлак и начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью областной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 35-летняя Дарья Гречищева.

Взрыв был такой силы, что в девятиэтажке рядом повылетали окна, говорят свидетели. В это время рядом было много людей. Чудом никто не пострадал.

Служба безопасности Украины расследует дело как террористический акт.

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20
сентября

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