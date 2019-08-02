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пятница, 02 августа 2019 08:18

Шла на концерт Винника: на трассе нашли пропавшую женщину

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Шла на концерт Винника: на трассе нашли пропавшую женщину
На трассе Киев-Чоп полицейские нашли пропавшую 33-летнюю женщину. Она шла ночью на концерт Олега Винника. Фото - facebook.com/kyivregionpatrolpolice

На трассе Киев-Чоп, вблизи села Стоянка, полицейские нашли пропавшую 33-летнюю женщину.

Выяснилось, она шла ночью на концерт Олега Винника, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

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"Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо и выяснить, почему оказалась ночью сама на автодороге. Как оказалось, 33-летняя женщина захотела посетить концерт Олега Винника и пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. Однако, никому не сообщила. Родные, не зная куда делась страстная поклонница Винника, успели заявить о пропаже женщины", - рассказали патрульные.

33-поклонницу певца доставили в Макаровское отделение полиции и сообщили родным.

Патрульные на автодороге Киев-Чоп нашли брата и сестру 8 и 9 лет. Как оказалось, пока их мама была на работе, детям стало грустно. Однако, они знают адрес бабушки, которая проживает в Житомирской области. Также, дети уже умеют пользоваться смартфонами и навигаторами. А значит, решили пойти пешком к бабушке с помощью карты на телефоне.

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Дата
02
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