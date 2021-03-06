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суббота, 06 марта 2021 17:24

Скорость резко упала: сообщили версии аварии с украинским автобусом в Польше
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Три женщины и двое мужчин погибли в результате аварии автобуса в Польше. Травмирован 41 пассажир. В больницах остается 29, 14 - в тяжелом состоянии. На месте аварии удалось установить данные трех погибших. У них были с собой документы. Еще 2 погибших женщины остаются не опознаны.

Осмотр места происшествия и самого автобуса уже завершен. Известно, что в автобусе ехали 57 человек, из них 2 водителя. Эту информацию проверяет прокуратура. Поскольку в списке пассажиров указано 54. Также изучаются все возможные версии трагедии. Об этом во время пресс-конференции сообщила заместитель районного прокурора Перемышля Беата Старжецкая.

В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы
Фото: Agencja Gazeta / Patryk Ogorzalek
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы
В Польше разбился автобус с украинцами. 5 погибли, еще 41 - госпитализированы

"Принимаются во внимание различные следственные версии, в том числе умышленная или неумышленная авария по вине водителя. Это могло быть следствием его неосторожности или засыпания за рулем, неправильного или позднего маневра, чтобы повернуть. На данный момент ни одна из этих версий не может быть исключена или однозначно подтверждена. Мы их все проверяем", - рассказала Стержецкая.

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Кроме того, прокуратура также проверяет, могла ли авария произойти из-за технического состояния автобуса. Тахограф показывает, что водитель ехал со скоростью 96-97 км/ч перед аварией. Но незадолго до аварии скорость упала с 95 до 45 км/ч.

Оба водителя были трезвыми. Наркотических веществ в крови также не обнаружили. Также было установлено, что за последние 2 часа. 45 мин водители не менялись.

Допросы свидетелей, состояние здоровья которых позволяет, продолжаются. Второй водитель, сидевший рядом, уже покинул больницу. В ближайшее время прокуратура запланировала процессуальные действия с его участием.

Авария произошла около 23.50 5 марта возле города Ярослав в Польше. Водитель автобуса Познань-Херсон не справился с управлением, пробил ограждение, слетел с эстакады на обочину и перевернулся. В салоне находилось 57 граждан Украины, среди которых двое - водители. Погибли 5 человек. 41 получили травмы, пятеро из них в критическом состоянии. На вызов об аварии выезжали около 100 спасателей, пожарных, полицейских, медиков. Пострадавших транспортировали в том числе и двумя вертолетами.

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Дата
06
марта

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