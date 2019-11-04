Школьники устроили перестрелку. Есть раненый

Школьники в Херсоне устроили перестрелку. Фото - uazmi.info

В Херсоне школьники устроили перестрелку посреди улицы.

Инцидент произошел накануне во второй половине дня, сообщает Типичный Херсон 4 ноября.

В детскую областную клиническую больницу доставили 15-летнего подростка с ранениями правого предплечья и правого бедра, причиной которых стали выстрелы с пневмата.

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Выяснилось, что подростковые "разборки" на улице Вишневой переросли в выяснение отношений с помощью оружия.

Подробности инцидента уточняются.

В Одесской области 15-летний юноша застрелил своего ровесника. По предварительным данным, трагедия произошла, когда несовершеннолетние играли пистолетом. Парень умер от выстрела в грудную клетку.