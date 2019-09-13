Школьники отравились неизвестным веществом

На Закарпатье отравились 8 школьников. Фото: ЗН

8 детей школьного возраста поступили в Закарпатскую детскую областную больницу с признаками отравления неизвестным веществом.

Трое из них в тяжелом состоянии, сообщили УНІАН в Закарпатском областном центре здоровья со ссылкой на главного врача Закарпатской областной детской больницы Романа Шницера.

Сначала сразу после обеда в больницу поступило 7 детей. 3 в тяжелом состоянии, с потерей сознания и судорогами. Четверо детей имеют отравление средней тяжести, у них сильная головная боль и тошнота.

В 16.30 родители привезли еще одного ребенка в больницу с признаками отравления.

Все дети являются учениками 6-го класса общеобразовательной школы №10 города Мукачево. Восьмой ребенок является школьницей из 5-го класса.

"Сейчас трое детей находятся в реанимации, все в сознании, состояние их стабильное. Все дети получают полный объем необходимой медицинской помощи", - сообщили в областном центре здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На популярном курорте отравились 80 туристов

В школе работают представители Управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Подозревают, что в школе распылили неизвестное вещество, о чем заявлял один из учеников.

"Что именно стало причиной обстоятельства выясняют работники полиции", - уточнили в управлении.

В Бердянске 19 человек отравились морепродуктами. Большинство пострадавших после оказанной медицинской помощи покинули больницу, однако несколько человек продолжают лечение.