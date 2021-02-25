В Николаеве школьница напилась лекарств, чтобы проучить родителей, которые ее наказали. Фото: pixabay.com

В Николаеве школьница наглоталась таблеток, чтобы проучить родителей. Случай не связан с опасным челленджем в TikTok. И покончить с собой она не пыталась.

Девочку госпитализировали с отравлением. Эту информацию подтвердили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Между девочкой и родителями произошел конфликт из-за ее учебы в школе. Родители забрали у нее мобильный и наругали. Ребенок решил таким образом показать протест", - рассказали в полиции, передает ТСН.ua.

С родителями провели профилактическую беседу. Админпротокол не составлялся, следователи уголовное производство не открывали.

2 семиклассницы лицея "Гармония" в городе Боярка Киевской выпили по 40 таблеток препарата дротаверин. 13-летняя умерла, 12-летнюю спасли. Лекарства купили в аптеке рядом со школой. Пили в туалете.