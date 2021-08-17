Скандальный генерал полиции умер во время отдыха

 
Ексклюзивы
1/5
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 216
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 891
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1719
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 891
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 792
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 207
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
15 Просмотров: 2016
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 144
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 2385
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1692
Фото
Все фото
3
5
3
5
5
Во время веломарафона в Венгрии погибла украинка
Во время веломарафона в Венгрии погибла украинка
&quot;Инсталляцию&quot; на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
"Инсталляцию" на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
Снесла столб и завалилась на тротуар: еще одна пожарная машина перевернулась по пути на вызов
Снесла столб и завалилась на тротуар: еще одна пожарная машина перевернулась по пути на вызов
Раскрыли преступную схему должностных лиц КГГА, которые незаконно эвакуировали авто
Раскрыли преступную схему должностных лиц КГГА, которые незаконно эвакуировали авто
Спешили на пожар: авто спасателей перекинулось и &quot;развалилось&quot; во время ДТП
Спешили на пожар: авто спасателей перекинулось и "развалилось" во время ДТП
Видео
Все видео
К приезду хасидов СБУ провела в Умани антитеррористические учения
К приезду хасидов СБУ провела в Умани антитеррористические учения
"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу
"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу
Тысячи насекомых облепили здания: курортная Кирилловка страдает от нашествия комаров
Тысячи насекомых облепили здания: курортная Кирилловка страдает от нашествия комаров
Задержали пенсионера-шпиона вооруженных сил СССР - СБУ
Задержали пенсионера-шпиона вооруженных сил СССР - СБУ
Ходил, курил и держал карабин в руках: показали последние минуты жизни мэра Кривого Рога
Ходил, курил и держал карабин в руках: показали последние минуты жизни мэра Кривого Рога
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 558
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 153
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 387
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 297
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 486
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
15 августа 2021
Просмотров: 522
В Європі не було Газзаєва
Андрій Ярмоленко не зміг заграти в лондонському "Вест Гемі" через особливості характеру. Тому що все інше, включаючи майстерність і готовність грати ...
вторник, 17 августа 2021 17:51

Скандальный генерал полиции умер во время отдыха

  Комментировать

17 августа скончался бывший начальник управления полиции в Днепропетровской области и проректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел 57-летний Виталий Глуховеря. О смерти сообщили на официальном сайте ДГУВД.

Автор: dduvs.in.ua
  17 августа скончался бывший начальник управления полиции в Днепропетровской области и проректор государственного университета внутренних дел 57-летний Виталий Глуховеря
17 августа скончался бывший начальник управления полиции в Днепропетровской области и проректор государственного университета внутренних дел 57-летний Виталий Глуховеря

По неофициальным данным, смерть наступила из-за того, что оторвался тромб. Однако где именно это произошло, точно неизвестно. Сначала была информация, что Глуховеря умер во время отдыха в Турции. Позже в сети появилась информация, что экс-руководитель областной полиции скончался на территории развлекательного комплекса "Бартоломео" на Набережной Победы, 96 в Днепре.

Автор: t.me/hyevuy_dnepr
  По неофициальным данным, у него оторвался тромб
По неофициальным данным, у него оторвался тромб

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандальное видео с КОРДом: ГБР начало расследование

Виталий Глуховеря служил в милиции с 1985 года. С 1998-го по 2003 год руководил Днепропетровской областной милицией. Второй раз стал и.о. начальника ГУ МВД Украины в Днепропетровской области в 2014-м. Осенью 2015 года Глуховеря занял кресло ректора Днепропетровского университета внутренних дел и руководил вузом до 2017-го. С того времени по 2019 год снова был начальником ГУНП в Днепропетровской области. В 2019-м уволился после скандала, когда по его приказу сотрудники КОРД задержали патрульных, которые за нарушение правил остановили автомобиль с водителем Глуховери. После этого президент Владимир Зеленский потребовал от МВД уволить Глуховерю. Однако тот 29 июля 2019 года сам написал рапорт с просьбой уволить его из рядов полиции. 23 августа все того же года Глуховери объявили подозрение по статье о превышении власти. Однако это дело так и не дошло до суда.

С 2019-го по 2021 год он работал проректором Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

Скандал вокруг Виталия Глуховери разгорелся 27 июля в позапрошлом году. Тогда СМИ обнародовали записи из нагрудного камеры патрульного, который остановил служебную машину Глуховери. Водитель отказывался признать нарушения. Затем к месту инцидента прибыли бойцы спецподразделения КОРД, которые задержали патрульный экипаж и увезли полицейских на беседу в Глуховери. Он сам тогда прокомментировал скандал. Уверял, что готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования. Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако его заверили о решении конфликта.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скандальный генерал полиции умер во время отдыха». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Украинский спутник полетел в космос

Фильм про Бабий Яр не объясняет, почему приветствуют немцев. Как будто украинцы хотели Холокоста

Землетрясение уничтожило крупный город

В аварии на ГЭС в России погибли 75 человек

Считали ядовитым и использовали в декоративных целях: интересные факты о популярном овоще

"Шахтер" проиграл "Монако" по итогам двух встреч

Человек впервые пересек океан на воздушном шаре

Самое читаемое
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
Белла Хадид без нижнего белья ошеломила соблазнительным видом
10
 Просмотров: 20269
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 16-22 августа: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 19053
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
Одесский кинофестиваль: самые провальные и самые лучшие образы звезд на красной дорожке
20
 Просмотров: 7236
Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию
Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию 1 Просмотров: 6003
Модель Playboy родила полузащитнику &quot;Динамо&quot; первенца
Модель Playboy родила полузащитнику "Динамо" первенца
16
 Просмотров: 5202
Происшествия
Отец морил голодом 11-летнего сына
Отец морил голодом 11-летнего сына
В Карпатах из-за грозы потерялась семья с младенцем
В Карпатах из-за грозы потерялась семья с младенцем Просмотров: 171
Супругов разорвало взрывом: дело получило неожиданный поворот
Супругов разорвало взрывом: дело получило неожиданный поворот Просмотров: 234
6-летнего мальчика похитили на сельской улице
6-летнего мальчика похитили на сельской улице Просмотров: 324
Во время веломарафона в Венгрии погибла украинка
Во время веломарафона в Венгрии погибла украинка
3
 Просмотров: 477
Больше всего комментируют
15
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
10
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
4
Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался
2
"Наказание - нападающим" - журналисты идут к МВД
1
Смерть мэра Кривого Рога: озвучили неожиданную версию
Голосов: 8
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть