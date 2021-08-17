Скандальный генерал полиции умер во время отдыха

17 августа скончался бывший начальник управления полиции в Днепропетровской области и проректор Днепропетровского государственного университета внутренних дел 57-летний Виталий Глуховеря. О смерти сообщили на официальном сайте ДГУВД.

Автор: dduvs.in.ua 17 августа скончался бывший начальник управления полиции в Днепропетровской области и проректор государственного университета внутренних дел 57-летний Виталий Глуховеря

По неофициальным данным, смерть наступила из-за того, что оторвался тромб. Однако где именно это произошло, точно неизвестно. Сначала была информация, что Глуховеря умер во время отдыха в Турции. Позже в сети появилась информация, что экс-руководитель областной полиции скончался на территории развлекательного комплекса "Бартоломео" на Набережной Победы, 96 в Днепре.

Автор: t.me/hyevuy_dnepr По неофициальным данным, у него оторвался тромб

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандальное видео с КОРДом: ГБР начало расследование

Виталий Глуховеря служил в милиции с 1985 года. С 1998-го по 2003 год руководил Днепропетровской областной милицией. Второй раз стал и.о. начальника ГУ МВД Украины в Днепропетровской области в 2014-м. Осенью 2015 года Глуховеря занял кресло ректора Днепропетровского университета внутренних дел и руководил вузом до 2017-го. С того времени по 2019 год снова был начальником ГУНП в Днепропетровской области. В 2019-м уволился после скандала, когда по его приказу сотрудники КОРД задержали патрульных, которые за нарушение правил остановили автомобиль с водителем Глуховери. После этого президент Владимир Зеленский потребовал от МВД уволить Глуховерю. Однако тот 29 июля 2019 года сам написал рапорт с просьбой уволить его из рядов полиции. 23 августа все того же года Глуховери объявили подозрение по статье о превышении власти. Однако это дело так и не дошло до суда.

С 2019-го по 2021 год он работал проректором Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

Скандал вокруг Виталия Глуховери разгорелся 27 июля в позапрошлом году. Тогда СМИ обнародовали записи из нагрудного камеры патрульного, который остановил служебную машину Глуховери. Водитель отказывался признать нарушения. Затем к месту инцидента прибыли бойцы спецподразделения КОРД, которые задержали патрульный экипаж и увезли полицейских на беседу в Глуховери. Он сам тогда прокомментировал скандал. Уверял, что готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования. Когда это произошло, лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения о привлечении к ответственности виновного. Однако его заверили о решении конфликта.