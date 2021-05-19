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среда, 19 мая 2021 12:52

Скандал с выброшенными паспортами: как наказали женщину

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Скандал с выброшенными паспортами: как наказали женщину
Женщина 18 мая записала видеообращение, в котором заявила, что кадры с выбрасыванием паспорта - фейк. Фото: dmsu.gov.ua

В МВД отреагировали на скандал с детьми и их матерью, которые устроили показательное выбрасывание паспортов.

Женщине, которая снимала скандальное видео с участием своих детей, вручили протоколы за мелкое хулиганство и ненадлежащее исполнение своих обязанностей, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"В Харькове произошел грубый случай - женщина с тремя детьми устроила "перфоманс"с порчей загранпаспортов. Она и ее дети обидно высказывались в адрес государства Украина и бросали паспорта на землю, показывая свое неуважение к документу украинского гражданина. Почему же "злые" пограничники не выпустили ее и симпатичных детей на отдых в Турцию? А суровая правда такова: законодательство Украины прямо устанавливает требование наличия согласия отца детей на их выезд за пределы Украины, если они путешествуют только с матерью. Такого согласия среди предоставленных для пограничного контроля документов не было ", - пояснил Геращенко.

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Он добавил, что пограничники выполнили свой долг и не допустили нарушение закона.

"Гражданке не надо валить с больной головы на здоровую, а просто знать и соблюдать закон. Сегодня утром при вылете из аэропорта Харькова по тем же правильно оформленными выездными документами на детей гражданке полиция вручила протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство" и по ст. 184 КУпАП (невыполнение родителями родительских обязанностей). Мы никому не позволим издеваться над украинским паспортом!", - отметил Антон Геращенко.

Он пожелал женщине и детям хорошего отдыха и выразил надежду, что ни мать, ни дети не будут нарушать закон.

В Харькове женщина с детьми решила избавиться от паспорта после того, как ей отказали в вылете в Турцию. Причина отказа не сообщается. Украинка в гневе сказала, что они с детьми дважды покупали новые билеты, но улететь им так и не удалось. В ролике также показаны дети, которые выбрасывают паспорта на землю.

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Дата
19
мая

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