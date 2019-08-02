Сириец посреди улицы порубил немца мечом

28-летний сириец убил своего знакомого мечом. Фото: kor.ill.in.ua

В немецком городе Штутгарт сириец с мечом напал на мужчину.

Из-за большого количества ударов тот погиб в больнице, пишет Bild. Погибшему было 36 лет, он немецкий гражданин казахского происхождения.

Свидетели говорят, что нападающий и жертва ссорились на улице. Тогда один из них достал меч и несколько раз ударил. Люди сняли нападение на видео, а потом вызвали полицию.

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Жестоко напал на мужчину 28-летний Исса Мохаммед, который приехал из Сирии в Германию в 2015-м. Злоумышленник сначала скрылся с места преступления, но через несколько часов полиция нашла его и арестовала.Почему нападающий совершил такое преступление и какими мотивами руководствовался, пока неизвестно. Но с погибшим они знали друг друга.

Город Штутгарт считается одним из самых безопасных городов Германии. Здесь расположены несколько крупных немецких компаний, в том числе крупные автопроизводители.

25 июля в российском городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке. Злоумышленник подошел к своей жертве, 20 раз ударил ее ножом и убежал.