Сириец посреди улицы порубил немца мечом

В немецком городе Штутгарт сириец с мечом напал на мужчину.
Из-за большого количества ударов тот погиб в больнице, пишет Bild. Погибшему было 36 лет, он немецкий гражданин казахского происхождения.
Свидетели говорят, что нападающий и жертва ссорились на улице. Тогда один из них достал меч и несколько раз ударил. Люди сняли нападение на видео, а потом вызвали полицию.
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Жестоко напал на мужчину 28-летний Исса Мохаммед, который приехал из Сирии в Германию в 2015-м. Злоумышленник сначала скрылся с места преступления, но через несколько часов полиция нашла его и арестовала.Почему нападающий совершил такое преступление и какими мотивами руководствовался, пока неизвестно. Но с погибшим они знали друг друга.
Город Штутгарт считается одним из самых безопасных городов Германии. Здесь расположены несколько крупных немецких компаний, в том числе крупные автопроизводители.
25 июля в российском городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке. Злоумышленник подошел к своей жертве, 20 раз ударил ее ножом и убежал.
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