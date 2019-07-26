Мужчина зарезал женщину на детской площадке на глазах у маленьких детей

Мужчина зарезал бывшую сожительницу на глазах у ее ребенок и чужих. Фото: sud.ua

25 июля в российском городе Раменское мужчина зарезал женщину на детской площадке.

Злоумышленник подошел к своей жертве, 20 раз ударил ее ножом и убежал, сообщает Следственный комитет РФ.

На видео зкамер наблюдения видно, как человек подходит к женщине, сидящей на скамейке. Говорит что-то и сразу же бьет несколько раз, а потом спокойно идет. Дети, которые играли на площадке, в панике бегут, некоторых забирают родители. Мужчину никто не остановил.

Погибшей оказалась 26-летняя Наталья Басова, а подозреваемым в убийстве - ее бывший сожитель Артем. Убийство произошло на глазах 5-летней дочери Басовой, которая играла на площадке.

После убийства, Артем скрывался в лесополосе в Подмосковье. При задержании оказал сопротивление правоохранителям. Его доставили в следственный комитет.

Убийцей 18-летней студентки Анастасии Чернявской, которую нашли мертвой в своей квартире в Киеве, оказался ее парень. Тело девушки было в ранениях от ножа. Рядом лежала мужская одежда, которую пытались отстирать от крови.