Силовики штурмовали ресторан, который работал несмотря на локдаун

Несмотря усиленный карантин, вечером 10 января размещал на своей странице в соцсети фотографии и видео с вечеринки Фото: rbc.ua

В центре Черновцов полицейские ворвались в помещение одного из ресторанов, который должен быть закрыт из-за локдауна.

Инцидент произошел поздно вечером 10 января. Видео, на котором изображено, как правоохранители внезапно врываются в заведение, появилось на странице Chernivtsigram в Instagram.

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Местные жители в соцсети активно обсуждают эту ситуацию. В частности они обратили внимание на то, что указанный ресторан, несмотря усиленный карантин, вечером 10 января размещал на своей странице в соцсети фотографии и видео с вечеринки.

В то же время черновчане сообщают и о других рестораны города, которые работают, несмотря на запрет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЧЕРНІВЦІ🔥ЧЕРНОВЦЫ🤗CHERNIVTSI (@chernivtsigram)

Спецподразделение полиции выбило дверь в ресторане "Гавана" на Печерске в Киеве, который работал в карантин выходного дня несмотря на запрет. Работники заведения 1 ч. не хотели пускать полицейских, а перед этим избили журналиста и заблокировали съемочную группу в здании. Поэтому правоохранителям пришлось применить силу для прекращения нарушений.