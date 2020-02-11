Силовики обыскали две таможни

Обыскали таможни в Хмельницкой области. Фото: ДБР

В Хмельницкой области сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни.

Таможенников подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, сообщает пресс служба ГБР.

При содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины с ЕС ввезли более 50 транспортных средств и запасных частей к ним по заниженным таможенным платежам.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет более миллиона гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевметрострой обыскивают

Возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.

11 февраля, прокуроры и сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в "Киевметрострой". Кроме того, сообщается об обысках в отделениях Укргазбанка и ряда частных структур, которые вовлечены в схемы завладения бюджетными средствами.