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суббота, 19 декабря 2020 14:33

Сгорела новогодняя елка в центре города

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Сгорела новогодняя елка в центре города
В центре Чаплинки сгорела елка. Фото: Национальная полиция

В поселке Чаплинка Херсонской области полностью сгорела искусственная новогодняя елка у местного дома культуры.

"Согласно полученным показаниям предварительно установлено, что умышленного поджога не было. Это подтверждается и видеосъемкой молодых людей, которые в то время были у елки. На видео зафиксировано, что пламя начало распространяться по поверхности искусственной елки на высоте несколько метров от земли" , - рассказал начальник местного отделения полиции Сергей Ященко.

Новогодняя ель полностью сгорела.

"По предварительным выводам, пожар произошел в результате замыкания электроконтактов новогодней гирлянды", - сообщили в полиции.

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Елку уже восстанавливают.

"Сгорела новогодняя елка - она ​​была искусственная, на металлический каркас "накручивали" искусственную хвою. Из-за пожара остался только металлический каркас. Сейчас восстанавливаем елку", - рассказал "Укринформу" председатель Чаплинского поселкового совета Алексей Фаустов.

В Хмельницком в торговом центре "Рико" на просп. Мира вспыхнул пожар. Занялось на 3-м этаже ТЦ.

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