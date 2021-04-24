Сгорел российский военный спутник

Российский спутник летал 12 лет. Фото: pixabay

Российский военный спутник "Меридиан", который был запущен в 2009 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Об этом сообщает командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD)

Спутник сошел с орбиты 23 апреля. В настоящее время объект уже не наблюдается.

Указанный космический аппарат РФ запустила с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" 21 мая 2009 года, и уже при запуске начались проблемы. Спутник был выведен на нерасчетную орбиту из-за преждевременного отключения работы третьей степени. При этом аппарат не смог функционировать в полном объеме, и был введен в режим "частичной эксплуатации".

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За все время Россией было осуществлено 9 запусков аппаратов "Меридиан", один из них закончился аварией ракеты-носителя. 3 апреля над океаном взорвался росйський спутник "Космос-2525". Его запустили только в 2018 году.