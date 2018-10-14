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понедельник, 15 октября 2018 09:00

Серийного маньяка признали виновным в 56 убийствах
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Андрей Чикатило с женой
Фото: 24smi.org
Андрей Чикатило в молодости
Андрей Чикатило в школе
Андрей Чикатило в суде
Андрей Чикатило

15 октября 1992 года самого жестокого серийного убийцу признали виновным и приговорили к смертной казни. Андрей Чикатило совершил 56 только доказанных убийств. Ужасная история, которая всколыхнула мир. ХХ век - история об обычном мальчике, который превратился в настоящего монстра.

Чуть ли не каждый слышал, кто такой Чикатило. Об этом человеке говорят до сих пор, даже снимают фильмы. Выражение "убийцами не рождаются, а становятся" четко характеризует Чикатило.

Андрей Чикатило родился 16 октября 1936 года. Рос и учился в родном селе Яблочное, что на сегодня Сумской области. Утверждают, что у Андрея было врожденное неврологическое заболевание - гидроцефалия (недержание мочи). Это стало одной из причин, когда била мать.

Отца парень практически не помнил. Ведь после его возвращения из плена приурочили предательство и репрессировали. 1944-го Чикатило пошел в школу. Не обучение, а сплошные страдания. Ибо над ним все время смеялись сверстники. Это мешало парню нормально учиться, боялся лишний раз привлекать к себе внимание. Поэтому молчал.

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Разрушения детской психики только продолжались. В этом помогла мать своими рассказами о страшном голоде. В частности, как съели Андрея, старшего брата. Страх охватил полностью. Чикатило боялся выходить на улицу (в 1946-м в Советский Союз пришел голод). Постоянный самоконтроль, комплексы и стресс душили парня. Несмотря на это Андрей закончил школу. В 1954 году пытался поступить в МГУ имени М. В. Ломоносова. Однако отказали. Аргументам, не прошел по конкурсу, не поверил. Отказ воспринял, как карму, что является сыном предателя. Несмотря на это получил техспециальнисть.

1957-1960 гг. - будущий серийный убийца переживает новые проблемы. Служба в армии - переиод насмешек, издевательств и сексуальных домогательств со стороны товарищей. Ненависть к людям росла все больше.

Десятый класс. Андрея вывела из себя 13-летняя школьница. На это Чикатило повалил ее на землю. Крики девушки дали неожиданный результат - первый оргазм. Эта история не давала парню покоя. Однако это событие назвали первым, когда сила дала удовольствие.

Поиски себя продолжались. После армии уже с образованием Андрей переехал в Ростов-на-Дону. Совмещал работу инженером с творческой профессией. Параллельно писал статьи для районной газеты "Знамя". Однако это не приносило желаемого удовлетворения. Далее Андрей поступает на заочное в Ростовский университет. А через 5 лет получает еще одно образование. Андрей занимал руководящие должности в учебных заведениях и преподавал. Именно с этого начался путь Андрея Чикатило, где проснулась любовь к детям.

Первая работа - должность главы райкомитета физкультуры и спорта (1965 год). Общение с детьми, наблюдения и изучения детской психологии - это все интересовало Чикатило. Интерес рос.

В 1979-м Андрей становится учителем русского языка и литературы, завучем и даже директором. Однако несмотря на стремительный карьерный рост - увольнение. Потому что начались жалобы на якобы домогательства девушек.

Внутренние порывы и желания. С годами стали интересовать не только девушки. Ощупывания мальчиков приносило Чикатило удовольствие. Подобные увлечения и занятия онанизмом не остались незамеченными учениками. Дети смеялись и откровенно издевались над Чикатило. При этом били и обзывали

У Андрея была жена и двое детей. Еще после первого инцидента с 13-летней девочкой он пообещал себе заниматься любовью только с женой. Свои желания он подавлял до 1962 года. Именно в это время Андрей и познакомился с Фаиной. Их первый сын умер сразу после родов. Уже через год женщина подарила мужу дочь Людмилу. А в 1969 году (через 4 года) появился Юрий.

В семейной жизни была полная идиллия. Близкие и просто знакомые говорили о Чикатило, как о добром, трудолюбивом, семейном мужчине. Однако именно он внушил во многих сердцах страх. Родители боялись за своих детей. 10 лет оперативники пытались вычислить маньяка. А власть успела даже расстрелять невиновного Александра Кравченко, которого подозревали в смерти первой жертвы Чикатило. Ею же стала 9-летняя девочка Елена Закотнова.

"После того как мы зашли в мазанку, я навалился на девочку. Она кричала, а я зажимал ее рот руками ... Эти крики доводили мое возбуждение до крайней точки. Мне хотелось постоянно все щупать и рвать. Когда я ее душил, она хрипела. Именно в этот момент я почувствовал яркий оргазм в своей жизни", - первое откровенное интервью серийного убийцы.

1982 г., прошло 4 года. Страх не дает покоя родителям и детям. Милиция пару раз в месяц прочищает лесополосу.

Каждая жертва и жестокое убийство. Мальчикам он отрезал яйца, девушкам отгрызал соски и вырезал их половые органы. Одежду жертв разрывал и разбрасывал по округе. Многочисленные ножевые ранения, выемка глаз и извращения с помощью палок приносили невероятное мужское удовольствие.

В 1984 году маньяка впервые задержали. Главным доказательством были следы спермы. Однако так, как в то время медицина была не совсем развитой, считалось, что сперма должна совпадать с группой крови. Это сыграло Чикатило на пользу.

Выйдя на свободу, в течение 6 лет продолжал насиловать и убивать. Тогда оперативники и взялись за операцию "Лесополоса". Лишь в 1990 году Чикатило удалось задержать на станции вокзала. Однако ненадолго, зафиксировали фамилию и отпустили. Уже просмотрев впоследствии документы, ввели план "перехват". Задержали, когда тот возвращался из магазина. Только на десятый день Чикатило начал говорить.

1992 в суде убийцу обвинили в 56 убийствах. При этом еще в нескольких десятках преступлений его вину так и не доказали. Чикатило приговорили к расстрелу, что удовлетворило каждого, кто сидел в зале. Разъяренные родители мечтали совершить самосуд. От этого же маньяка спасала только высокая железная клетка.

Сидел преступник в Новочеркасской тюрьме. Написал очень много писем президенту, просил о помиловании. Однако все просьбы были отклонены. 14 февраля 1994 садиста казнили, выстрелив в затылок.

Убийственные знаки зодиака: в ФБР обнародовали статистику преступников по астрологическом принципе.

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Дата
15
октября

Серийного маньяка признали виновным в 56 убийствах

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