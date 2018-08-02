Сделали громкое заявление о напавших на активистку Гандзюк

К нападению на херсонская активистку Екатерину Гандзюк могут быть причастны работники местной полиции. Фото -facebook.com/uakateryna

К нападению на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк могут быть причастны работники местной полиции. Об этом заявила председатель Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

"Действительно, есть такие случаи, когда полиция не то, что не расследует, но еще и очень часто стоит за теми, кто нападал ... По поводу Екатерины Гандзюк и вчерашнего нападения на нее, там тоже может быть такой мотив, поскольку она активно критиковала коррупцию в местной полиции и, собственно, это тоже может быть одним из мотивов нападения на нее. Это сразу порождает сомнения, что расследование будет справедливым, всесторонним и эффективным", - сказала Печончик, передает "Громадське".

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Доказательством того, по мнению Печончик, является то, что полиция за два дня дважды меняла квалификацию дела.

На Екатерину Гандзюк напал неизвестный утром 31 июля, когда она вышла из подъезда. Хлюпнул женщине в лицо неизвестное вещество и скрылся. Позже эксперты выяснили, активистку облили серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела.