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вторник, 14 декабря 2021 15:04

СБУ разоблачила крупнейшую сеть изготовления фальшивых Covid-сертификатов
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СБУ разоблачила крупнейшую сеть по изготовлению ложных свидетельств о вакцинации от Covid-19
Фото: СБУ
Преступники получали более 5 млн. грн.
За деньги они вносили данные в электронную систему eHealth для загрузки в портал «Дія»

СБУ разоблачила крупнейшую сеть по изготовлению ложных свидетельств о вакцинации от Covid-19.

Преступники получали более 5 млн. грн. ежемесячно, передает СБУ.

"Противоправную деятельность организовали два жителя столицы. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и шестерых семейных врачей из разных регионов страны", - говорится в сообщении.

За деньги они вносили данные в электронную систему eHealth для загрузки в портал "Дія".

Для передачи списков для оформления фиктивных документов преступники привлекали посредников. Через них поддерживали связь и передавали деньги.

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Сейчас решают вопрос сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

Украинцам будут вводить третью дозу вакцины. Речь идет именно о дополнительной, а не бустерной дозе. Соответствующий приказ подпишет глава Минздрава Виктор Ляшко.

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Дата
14
декабря

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