СБУ поймала участницу террористической группы

Женщина в 2014 году присоединилась к террористам. Фото: Pexels

Контрразведка СБУ в Донецкой области обнаружила и задержала участницу террористической группировки "Пятнашка".

Задержанная активно участвовала в боевых действиях против украинских войск, сообщает СБУ.

"По данным следствия, задержана жительница Мирнограда Донецкой области, которая в 2014 году добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям ОРДЛО. Там она получила автоматическое оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Главари боевиков после подготовки привлекали женщину к выполнению задач против Вооруженных сил Украины.

Позже задержанная покинула боевиков и долго скрывалась от правосудия.

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Сейчас суд выбирает ей меру пресечения. Продолжается расследование.

Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы участника террористической организации ДНР. Речь идет об уроженце Донецка. Он в июле 2014 добровольно присоединился к незаконному вооруженному формированию "Макеевский городской отдел Министерства государственной безопасности ДНР".