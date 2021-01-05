Сбил и оставил умирать: стало известно, как погиб пропавший одиннадцатиклассник

Фото: zk.npu.gov.ua

Стали известны подробности гибели 16-летнего Юрия Танчинца из села села Подплеша Тячевского района на Закарпатье.

Парня в день исчезновения, 2 января, около 17.45 сбил в селе Ганичи Mercedes Sprinter. От удара парня отбросило в канаву в поток. А водитель скрылся. Об этом Gazeta.ua рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Юноша никогда раньше не исчезал, поэтому родные очень волновались его отсутствием. Полицейские сразу начали поиски. И нашли школьника мертвым у канавы в Ганичах. При осмотре тела эксперты обнаружили телесные повреждения, которые предварительно были характерны для падения с высоты канавы. Однако проведя тщательную проверку, проработав видео с камер наблюдения полицейские установили, что юноша погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Его сбил микроавтобус, когда шел в попутном направлении по правой обочине", - рассказали в полиции.

За рулем Mercedes Sprinter был 32-летний мужчина. Его разыскали и задержали. Авто уже активно ремонтировали после аварии, однако на нем еще остались характерные для ДТП повреждения.

Следователи открыли уголовное производство. Виновнику грозит до 8 лет за решеткой.

16-летнего Юрия Танчинца, одиннадцатиклассника с Подплеши нашли мертвым 4 января в селе Ганичи Тячевского района на Закарпатье. Тело обнаружили в потоке на ул. Народной. Парень исчез 2 января. Около 17:00 ушел из дома с друзьями и не вернулся. На телефонные звонки не отвечал. На следующий день отец обратился в полицию.