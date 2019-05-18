Самолет совершил экстренную посадку из-за заминирования

В Одессе совершил экстренную посадку самолет, летевший в Египет. Фото: KOLL

Самолет, летевший из Киева в Шарм-эль-Шейх, совершил экстренную посадку в Одессе из-за информации о минировании.

Судно проверили взрывотехники, опасных предметов не нашли. Об этом сообщает "Информатор".

"На линию 102 позвонил диспетчер и сообщил, что в аэропорту совершил экстренную посадку самолет, в котором якобы находится бомба. Взрывотехники обследовали судно и опасных предметов не обнаружили", - рассказали правоохранители.

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На время проверки пассажиров эвакуировали из самолета. Уже к 8:00 людей снова запустили на свои места и рейс продолжил свое движение по ранее запланированному маршруту. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

Во Львове взорвали автомобиль местного бизнесмена. В результате инцидента из людей никто не пострадал.