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пятница, 24 января 2020 09:37

С женщиной жестоко расправились у подъезда многоэтажки

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С женщиной жестоко расправились у подъезда многоэтажки
В Днепре возле подъезда убили женщину. Фото: Информатор

23 января в Днепре возле дома мужчина ударил женщину ножом в шею и скрылся с места преступления.

Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи, сообщает "Информатор".

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На поиски преступника были направлены все силы, предполагаемого убийцу задержали. По неподтвержденной информации, это сожитель погибшей. Накануне они поссорились. Ударив женщину ножом, он исчез, но позже вернулся домой.

Мужчину задержали и доставили в райотдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

В Киеве, в Святошинском районе, 23 января вечером зарезали мужчину. Это произошло на улице Покотило, недалеко от станции скоростного трамвая Генерала Потапова.

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