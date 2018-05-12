Рыбаков, пропавших в Азовском море задержали российские пограничники

Рыбаки, пропавшие в Азовском море, вероятно задержаны российскими пограничниками. Фото - Бесплатка

Двое рыбаков из Бердянска в Запорожской области вероятно задержаны пограничниками Российской Федерации и находятся в городе Ейск Краснодарского края.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Мужчины вышли в море 10 мая и не вернулись.

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"11 мая в 18:26 в дежурную часть Бердянского отдела Нацполиции позвонила жена одного из двух рыбаков, которые 10 мая вышли в на катере, - заявили в пресс-службе. - Женщина сообщила полиции, что получила звонок от пограничной службы Российской Федерации о задержании ее мужа и его товарища. Сейчас они находятся в м.Ейськ Краснодарского края ", - заявили в ГУ ДСНС Запорожской области.

Спасатели ДСНС Запорожской области прекратили поисковую операцию.

По показаниям местных жителей, 10 мая в 5:30 утра двое рыбаков вышли в Азовское море на катере "Амур" с территории базы отдыха "Искра", расположенного на Бердянской косе. Однако через сутки домой не вернулись. Поисковую операцию начали 11 мая.