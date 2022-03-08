Россияне сравнивают Харьков с землей: снова имеем убитых

За сутки с 7 по 8 марта под завалами разрушенных врагом зданий в Харькове спасатели обнаружили тела четырех погибших.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

На фото ул. Краснодарская Харьков и ул. Мира города Балаклея

Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

"Огнеборцы на пожарах и под завалами обнаружили тела четырех погибших. Окончательная информация относительно погибших и пострадавших в настоящее время уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг с новой силой обстреливает и бомбит город. В частности, жилые кварталы. В результате этого произошло множество разрушений и пожаров.

"В 15:30 (7 марта. - Gazeta.ua) поступило сообщение о пожаре в жилой 9-этажке на ул. Краснодарской. Горели 27 квартир с первого по девятый этажи. Площадь пожара составила более 1500 кв. м. В 19:55 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", - добавили в ГСЧС.

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Всего за сутки спасатели совершили более 40 выездов для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий. Всего привлекли более 50 единиц пожарно-спасательной техники и около 200 человек личного состава ГСЧС.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС также продолжали работать, обезвреживая неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы", - отметили спасатели.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.