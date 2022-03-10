Россияне обстреляли украинский город в "самое незащищенное время"

Фото: Луганская ОГА

В четверг, 10 марта, на 15 сутки российского вторжения кафиры обстреляли Северодонецк.

Атака состоялась в 5:55 утра. Это время считается одним из самых тихих. Горожане в этот период менее защищены, сообщили в Луганской облгосадминистрации.

"Цинически. Кое-где люди даже не успели добежать в укрытие. Орки выбирают время, когда люди наиболее незащищены. Начинаем осматривать повреждения, надеемся – без жертв", - говорится в сообщении ОГА.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.