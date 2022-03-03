Российский враг бомбит Изюм. Есть жертвы

Сегодня ночью, 3 марта, около 23:59 российский оккупант атаковал Изюм в Харьковской области.

Об этом сообщило "Суспільне Харків".

Как рассказал заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин, удар пришелся на многоэтажку и частный дом.

"6 погибших в частном доме в Изюме, двое из них – дети", - сказал он.

Враг продолжает убивать мирное население Харьковщины.

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Об этом сказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Сегодня сняряды попадали в жилые массивы, в центр города, в больницу, в университет. Мирные люди шли в аптеки и продуктовые магазины. Обстрел ракетами и залповым огнем - это военное преступление! Пострадали Северная Салтовка, Новая Бавария, центр города", - рассказал. он.

Авиаударом была уничтожена многоэтажка по Новобаварскому проспекту. Многие люди до сих пор под завалами. В настоящее время количество жертв устанавливается.

Российские оккупанты продолжают атаковать Харьков. Там пытаются уничтожить телевидение и радио. Вчера, 2 марта, враг ударил запретной вакуумной бомбой возле Харьковской телебашни.