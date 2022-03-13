Российских оккупантов подозревают в похищении журналиста

Журналист Олег Батурин пропал в Каховке при странных обстоятельствах. Фото: Обозреватель

Днем 12 марта в Каховке Херсонской области, которая находится под контролем российских регулярных войск, пропал журналист местной газеты "Новый день" Олег Батурин. Он вышел переговорить с товарищем возле городской автостанции всего на 20 минут, но с тех пор не выходил на связь.

Об этом сообщили в издании "Думская".

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Как рассказала супруга Батурина, около 16:00 ему позвонил друг и предложил ненадолго встретиться рядом с его домом. Встреча у автостанции была назначена на 16:30, мужчина заверил жену, что вернется через 20 минут и не стал брать с собой телефон.

Уже после его исчезновения в социальных сетях жители Каховки начали писать, что в 16:50 увидели рядом с автостанцией несколько вооруженных оккупантов в военной форме. Поскольку в самой Каховке не дислоцируются батальоны регулярных российских войск, это показалось каховцам достаточно странным.

11 марта оккупанты похитили мэра города Мелитополь Ивана Федорова. Преступление было совершено группой из 10 человек. В Мелитополе оккупанты раздают пропагандистские листовки, в которых призывают украинских военных "сложить оружие и уходить домой".