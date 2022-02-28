Российские самолеты ведут обстрелы, прикрываясь ЧАЭС и ЗАЭС

Россияне могут вызвать катастрофу континентального масштаба.

Российские самолеты Су-30 и Су-35 совершают маневры в запрещенной для пролета зоне над Чернобыльской атомной электростанцией и Запорожской атомной электростанцией и ведут оттуда обстрелы.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает LB.ua.

Россияне делают это для того, чтобы украинские войска не могли стрелять в ответ – ведь сбытие самолета над атомной электростанцией может привести к экологической катастрофе.

"Они зависают над ЧАЭС, в том числе над защитным сооружением над четвертым энергоблоком, в котором хранятся радиоактивные отходы. И ведут откуда обстрелы по объектам инфраструктуры, по военным объектам и гражданским.

Аналогичная ситуация – над ЗАЭС. Они ведут обстрелы, и мы должны их сбивать, но не можем это сделать. Потому что риски аварии на атомной станции слишком велики. Поэтому очень важно, чтобы МАГАТЭ и страны-члены НАТО срочно рассмотреть вопрос закрытия неба над Украиной, создания здесь бесполетной зоны", - сказал Юрий Игнат.

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Под защитным сооружением, построенным над четвертым энергоблоком ЧАЭС, хранятся сотни тонн радиоактивных материалов, в том числе образовавшаяся в результате аварии радиоактивная пыль.

Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией Европы.

Юрий Игнат отметил, что речь идет о безопасности не только Украины, но и всего региона, ведь действия российской армии могут повлечь за собой катастрофу континентального масштаба.

Передвижение российской тяжелой техники по загрязненной радионуклидами территории Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС привело к повышению радиационного фона.