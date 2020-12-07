Роковое столкновение: лошадь с телегой выбежала навстречу Opel

В селе Новая Шибка Захаровского района Одесской области произошло смертельное столкновение автомобиля Opel и лошади с телегой. Авария произошла 6 декабря около 18.50.

69-летний водитель и животное - погибли, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: od.npu.gov.ua В Одесской области произошло смертельное столкновение автомобиля Opel и лошади с телегой

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"Водитель автомобиля на закругленном участке дороги столкнулся с запряженной в телегу лошадью, которая неуправляемо выбежала на дорогу навстречу автомобилю. В результате столкновения 69-летний автомобилист и животное погибли на месте", - говорится в сообщении.

Автор: od.npu.gov.ua В результате столкновения 69-летний водитель и животное - погибли

Следователи устанавливают все обстоятельства, которые привели к трагедии. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Вблизи с. Пищева в Новоград-Волынском районе Житомирской области мужчина на телеге спровоцировал аварию с Opel Corsa и Opel Omega. Погиб сам и двое его пассажиров. Еще 2 человека получили травмы.