Родители оставили без присмотра: 4-летний мальчик задохнулся в машине

Во Львовской области при трагических обстоятельствах погиб 4-летний мальчик. Фото: NewsDay

Во Львовской области погиб 4-летний мальчик, которого родители оставили без присмотра в автомобиле.

Трагедия произошла в четверг, 26 сентября, в одном из сел Мостицкого района. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Родители ребенка работали в поле, а он находился в автомобиле "Фольксваген". Мальчик просунул голову в окно машины и задохнулся", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Устанавливаются обстоятельства смерти ребенка.

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В селе Максимовка Карловского района Полтавской области нашли повешенной малолетнего ребенка. Тело 7-летней дочери в собственном домохозяйстве обнаружили родители.