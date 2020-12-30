Рейсовый автобус с пассажирами врезался в дом и упал в бассейн

На Николаевщине рейсовый автобус с пассажирами упал в бассейн. Фото: mk.npu.gov.ua

В с. Подлесное Новоодесского района Николаевской области 65-летний водитель рейсового микроавтобуса БАЗ сообщением Новая Одесса - Сафроновка съехал с дороги, въехал в частный дом и упал в пустой бассейн.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Авария произошла 29 декабря около 16:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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В салоне автобуса были 15 пассажиров. Пострадали мужчина и женщина 59 и 61 лет. Водитель и другие пассажиры не травмировались.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

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