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четверг, 13 августа 2020 17:01

Рецидивист жестоко расправился с отчимом

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Рецидивист жестоко расправился с отчимом
В Запорожской области задержали 34-летнего рецидивиста, который до смерти забил палкой 60-летнего отчима. Фото: tsn.ua

В селе Орлянское Днепроруденского района Запорожской области 34-летний мужчина в разгар ссоры избил палкой 60-летнего отчима и ушел из дома.

От полученных травм мужчина скончался. Полицию вызвал сосед, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

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"Между ранее судимым мужчиной и его 60-летним отчимом произошла ссора. Младший мужчина избил по голове и туловищу оппонента деревянной палкой. Как пояснил подозреваемый, после этого он ушел из дома. А когда вернулся, обнаружил, что отчим не подает признаков жизни", - сказано в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. Вещественные доказательства изъяты. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Его могут посадить на 15 лет.

В Турковичах на Ровенщине нашли тело 47-летнего мужчины, который был в розыске. Его убили и закопали в лесополосе. По подозрению в преступления задержали 28-летнего пасынка убитого. Он ранее имел проблемы с наркотиками, из-за чего уже попадал в поле зрения полицейских.

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Дата
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