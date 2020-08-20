Рецидивист на меже подстрелил соседа из самодельного оружия

В Славянске задержали 42-летнего рецидивиста, который подстрелил 35-летнего соседа из самодельного оружия. Фото: dn.npu.gov.ua

В Славянске 35-летнего мужчину во время конфликта на меже подстрелил 42-летний сосед.

Мужчину с ранениями живота забрали медики скорой помощи. Преступника, который исчез после содеянного, полицейские разыскали, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

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"Между жителями двух смежных домовладений произошел конфликт. Пострадавший рассказал, как поссорился с соседом и тот прямо через забор выстрелил в него дробью из неизвестного оружия. Сразу было установлено, что последний - ранее судимый 42-летний житель города. Через несколько часов оперативники задержали подозреваемого на одной из улиц микрорайона. Самодельное огнестрельное оружие нашли на крыше его дома", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Злоумышленнику за покушение на убийство грозит до 15 лет тюрьмы.

В Запорожье 41-летний мужчина в упор расстрелял 26-летнего соседа из-за места на парковке. Инцидент произошел по пр. Металлургов. Пострадавшего с многочисленными ранениями грудной клетки забрали в реанимацию. Он потерял много крови. Стрелка задержали.