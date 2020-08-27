Разыскивают 12-летнего школьника, который не вернулся из магазина

На Харьковщине разыскивают 12-летнего Максима Левченко, который пошел в магазин и исчез. Фото: hk.npu.gov.ua

В Харьковской области в розыск объявили 12-летнего Максима Левченко из села Станичное Нововодолажского района.

26 августа в 9.00 парень ушел из дома в магазин и не вернулся, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Приметы Максима Левченко: рост 140-150 см, худощавого телосложения, веснушки на лице и спине, русые короткие волосы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под Киевом исчезла 17-летняя девушка

В момент исчезновения был одет в красную футболку и черные бриджи.

Всех, кто видел школьника или знает, где он находится, просят сообщить по телефонам - 057-404-20-02 или 050-585-85-86.

В Одесской области разыскивают 13-летнюю Маргариту Гильберг с Лиманского. Девушка ушла из дома бабушки, которая живет в садовом обществе "Степное". И до настоящего времени не вернулась.