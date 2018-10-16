Разбитое авто и изуродованные тела: фура смяла легковушку

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Вблизи села Поташна Бородянского района Киевской области произошла смертельная авария. Там столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и грузовик Scania. В результате удара погибли 3 человека.

Трагедия произошла 16 октября на трассе Киев-Ковель-Ягодин, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"В результате столкновения 51-летний водитель легковушки и 2 его пассажиров погибли на месте. Погибших с искореженного авто доставали с помощью гидравлического и шанцевого инструментов", - рассказали спасатели.

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Детали ДТП выясняются.

В Кривом Роге на Днепропетровщине водитель автомобиля Geely не справился с управлением и выехал на остановку общественного транспорта. В результате аварии травмы получили 26-летняя женщина и 59-летний мужчина.