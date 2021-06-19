Разбила голову: женщина прыгнула с моста возле ресторана

Фото: dp.informator.ua

В Днепре в ночь на субботу, 19 июня, 31-летняя женщина прыгнула с Нового моста в реку и получила смертельную травму головы.

Инцидент произошел на Сичеславской Набережной возле ресторана "1000 и 1 ночь, сообщает "Информатор".

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По словам очевидцев, на мосту женщина была одна, без компании. Она намеренно перелезла через перила и спрыгнула вниз.

Пострадавшую достали из Днепра с разбитой головой, на место вызвали полицию и скорую. Ее пытались реанимировать в течение 20 мин, однако спасти не смогли. Медики констатировали смерть.

В Чернигове 56-летняя женщина упала с автомобильного моста Киев-Чернигов в Десну. Ее вытащили спасатели и передали медикам. Была в критическом состоянии.