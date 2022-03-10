Расследуют 38 производств относительно предательства чиновников и правоохранителей

В ГБР отмечают, что подавляющее большинство правоохранителей не изменило Родине. Фото: Pexels

Сейчас расследуют 38 производств о помощи агрессору украинскими чиновниками и правоохранителями.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Разоблачение предателей происходит в тесном взаимодействии с органами прокуратуры и другими правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Следователи ГБР начали производство по нескольким сотрудникам полиции в Мариуполе. Они перешли на сторону врага.

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В ведомстве подчеркивают, что есть только единичные случаи перехода стражей порядка на сторону оккупантов. Подавляющее большинство борется за Украину.

Помощнику-консультанту народного депутата Украины сообщили о подозрении в государственной измене. Он передавал ФСБ секретную информацию, сообщает Офис генпрокурора. "Украинская правда" со ссылкой на свои источники пишет, что задержанный был помощником нардепа от фракции ОПЗЖ.