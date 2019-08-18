Расследование рассыплется: эксперт о пожаре в "Токио Стар"

Часть погибших во время пожара в гостинице "Токио Стар" узнали. Фото - Думская

Вскрытие девяти тел, найденных после пожара в гостинице "Токио Стар", завершили. Часть погибших опознали.

Собранные в ходе вскрытия образцы изъяты и дальше будут исследоваться в лабораториях. Об этом в Facebook сообщил заведующий отделом Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский.

Эксперт опасается, что расследование трагедии может забуксовать, а обвинять в этом будут специалистов судмедэкспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миграционная служба проверит иностранцев, живших в сгоревшей одесской гостинице

"Не сомневаюсь, что, когда расследование по этому делу, как и во всех подобных делах в этой стране, забуксует и рассыплется, обвинят в этом, конечно же, именно нас, экспертов. С интересом буду ждать этих соображений: фантазия обвинителей еще никогда не подводила. Они, как правило, не повторяются и всегда придумывают что-то новенькое", - сказал он.

Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" возник в ночь на 17 августа. Погибли 9 человек, еще 10 пострадали.